Doc Rivers sicuro: “Jaylen Brown è uno dei migliori attaccanti NBA”

Altro indizio di una certa importanza intorno al magnifico inizio di stagione per Jaylen Brown. Il giocatore, dopo essere stato scelto da Magic Johnson nella sua personalissima selezione dei 5 potenziali MVP di questa annata, è stato incensato anche da Doc Rivers, coach dei Philadelphia 76ers. Nell’ultima partita contro la compagine della Pennsylvania, effettivamente la guardia di Boston ha messo a referto ben 42 punti, 9 rimbalzi e 3 assist tirando con il 16/28 dal campo. Qualcosa di strepitoso anche per Rivers che di talenti ne ha visti tanti:

“È un giocatore sensazionale. Riesce a segnare anche i tiri forzati. Ovviamente se gli concediamo tiri da 3 punti, non ha problemi a prenderseli. È un macchina. Non credo fosse così quando è entrato per la prima volta in questa lega. Ma l’area in cui ha compiuto miglioramenti importanti è sicuramente quella relativa al dribbling e al ball-handling. È diventato un giocatore difficile da contenere. È super dal mid-range, è bravo in area ed è un ottimo tiratore da 3 punti. Quando hai queste tre cose, sei certamente uno dei migliori attaccanti del campionato… e lui lo è.”