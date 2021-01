La NBA annulla il tecnico di Draymond Green

La partita della notte tra Warriors e Knicks, conclusasi con la vittoria di New York per 119-104, non è stata priva di polemiche. Poco prima dell’intervallo di metà partita a Draymond Green è stato fischiato il secondo fallo tecnico di serata che gli è costata l’espulsione. Il giocatore dei Dubs, rientrando in difesa dopo una palla persa, si era messo a urlare al rookie suo compagno di squadra Wiseman, esortandolo a difendere. Ma l’arbitro John Butler ha mal interpretato Green, pensando che le urla fossero indirizzate a lui, fischiando così il secondo fallo tecnico della sua serata.

Secondo fallo tecnico che lo ha costretto a tornare nello spogliatoio prima del previsto. I suoi compagni di squadra e l’head coach Steve Kerr sono ritornati sulla decisione arbitrale a fine partita, commentando l’errore di John Butler. Errore riconosciuto sul campo, ma non subito revocato, costringendo così i Dubs a dover rinunciare a un pezzo molto importante per il resto della partita. I Warriors hanno sofferto la sua assenza soprattutto nella metà campo difensiva, perdendo poi la partita con i New York Knicks.

Questa sera Shams Charania, insider NBA per The Athletic, ha scritto su Twitter:

“La NBA annullerà il secondo fallo tecnico fischiato all’ala dei Golden State Warriors Draymond Green contro i New York Knicks”

Per Golden State la partita non tornerà certo indietro, e i Warriors non potranno più giocare il secondo tempo contando su Draymond Green, che almeno non dovrà pagare la multa di 2000 dollari prevista dal regolamento. Ma questo dovrà anche servire agli arbitri per spingerli a cambiare queste decisioni, importanti perché in grado di cambiare una partita, direttamente in campo.

