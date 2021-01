Draymond Green torna al centro di un dibattito con la classe arbitrale NBA dopo l’espulsione per doppio tecnico comminatagli nella notte contro i New York Knicks.

Queste le dichiarazioni di Green a Marc J. Spears di The Undefeated:

Steve Kerr ha offerto il proprio punto di vista spegnendo però sul nascere la polemica:

Ricevuta la spiegazione formale da parte della terna, che di fatto ha ammesso l’errore ribadendo quanto esposto dal coach degli Warriors, Draymond Green si è limitato a commentare: “Wow, strano privilegio”.

Poco prima che fosse rilasciata la spiegazione formale, anche Steph Curry si era espresso sull’episodio dubbio, come riporta Nick Friedell di ESPN:

“È abbastanza auto-esplicativo, ha parlato chiaramente con James [Wiseman ndr]. So che aveva già ottenuto un tecnico all’inizio e, consapevole di questo, stava solo parlando con il suo compagno di squadra. Gli arbitri si sono confusi. E non so quali siano le regole in queste situazioni, in cui è abbastanza chiaro con chi stava parlando, ma era piuttosto lampante che stesse parlando con il suo compagno di squadra. È un po’ sfortunato che l’arbitro si sia confuso, ma penso anche che ci sia del pregiudizio in questa chiamata, cosa che non può influire sulle decisioni arbitrali”

Steph on if Draymond's rep factors into how he's officiated, especially by younger officials: "The reason you're asking that question is probably because there is a bias, but that can't be part of how you officiate the game."

