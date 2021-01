NBA: primo punto in carriera per Nico Mannion

Nonostante la sconfitta dei suoi Golden State Warriors, la partita contro i New York Knicks rimarrà per sempre nella memoria di Nico Mannion. Il prodotto da Arizona infatti ha segnato il primo punto della sua carriera NBA, oltre ad aver servito quattro assist e raccolto un rimbalzo.

Ma non solo. Per la prima volta in stagione ha avuto minuti “veri” a disposizione (anche a causa dell’espulsione di Draymond Green) e li ha sfruttati nel modo giusto. L’atleta azzurro infatti, è riuscito a mostrare lampi del suo talento e doti notevoli sopratutto in materia di playmaking (come dimostrano i 4 assist serviti) che hanno fatto sicuramente piacere allo staff tecnico dei californiani.

Difficile ipotizzare che questa sua buona performance possa cambiare di molto il suo ruolo all’interno delle rotazioni dei Warriors ma il messaggio mandato da Mannion a coaching staff e compagni è stato più che incoraggiante. In attesa della prossima possibilità.

Leggi anche:

Risultati NBA: Mitchell e i Jazz ingranano la settima , colpi esterni per Lakers e Knicks

NBA, Draymond Green espulso per errore: “La chiamata non poteva essere ribaltata?”

NBA, Steve Nash: “Il processo di miglioramento sarà molto lungo”