NBA, Infortunio per Myles Turner: frattura alla mano destra

Brutta notizia in casa Indiana Pacers. Infatti Myles Turner ha riportato una frattura alla mano destra, che lo costringerà a saltare diverse partite nei prossimi giorni. La notizia è stata riportata dal giornalista di The Athletic, Shams Charania.

Pacers center Myles Turner has a slight fracture in his right hand and will be re-evaluated in the coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Turner is the NBA leader in blocked shots (4.2 per game).

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021