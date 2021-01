NBA, LeBron James chiede parità di trattamento sui passi fischiati

Il Martin Luther King Day si è concluso con la gara fra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors, vinta da questi ultimi in rimonta e con un finale non privo di polemiche. I Lakers hanno condotto la partita fino a metà dell’ultimo periodo, quando gli Warriors hanno piazzato un 15-2 che li ha portati in vantaggio.

Negli ultimi due minuti di gara, con i Lakers sotto di due, gli arbitri hanno fischiato un’infrazione di passi in partenza a LeBron James e sull’azione successiva, una sospetta ricezione in corsa di Draymond Green non è stata sanzionata allo stesso modo.

LeBron definitely traveled. You can decide for yourself on the Draymond one, I think he drags his foot so it should be a travel but it is pretty close. HUGE play to go up 4 for the Dubs. pic.twitter.com/bAwm1V6TD1

— Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) January 19, 2021