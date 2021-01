Non è stato un esordio fortunato quello di Victor Oladipo con la maglia degli Houston Rockets: nonostante i trentadue punti messi a segno, i texani hanno ceduto il passo ai Chicago Bulls. Nonostante la sconfitta, Oladipo è convinto che le cose andranno meglio per Houston.

Nonostante il tabellone e lo score negativo dei Rockets -quattro vittorie e otto sconfitte- l’ex stella di Indiana è convinto che i Rockets hanno davanti un roseo futuro, come dichiara davanti ai giornalisti, tra cui Tim MacMahon di ESPN:

Victor Oladipo, slightly more enthusiastic than James Harden about Rockets: "We're not trying to be a good team. We're trying to be a great team. … We have the personnel to do so and the coach. Now it's all about doing it and buying into every day." https://t.co/4cw1U3SxFo

