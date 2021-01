NBA, primo “back-to-back” vincente dei Knicks dal 2017

Dopo le prime 15 gare di regular season, nella corsa per i Playoff ad Est i New York Knicks sono la presenza più sorprendente e inattesa. La squadra allenata da Tom Thibodeau occupa, ad oggi, la sesta posizione nella Eastern Conference con un record 7-8.

Ieri notte, i Knicks hanno interrotto un record negativo che riguardava le gare giocate in back-to-back: infatti, dal 2017 ad oggi, i newyorkesi hanno giocato 39 back-to-backs chiusi per ben 23 volte con una doppia sconfitta e 16 volte con una sola gara vinta.

Knicks got two wins in two days, sweeping a back-to-back vs. Boston and Orlando. It’s the first time they got two wins in two days since Oct. 29-30, 2017.

How their last 39 back-to-backs went before the last 27 or so hours:

Win-win: 0

Win-loss: 8

Loss-win: 8

Loss-loss: 23

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 18, 2021