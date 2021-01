NBA, i New York Knicks vincono ancora: Orlando va KO

Nel primo match di questo Martin Luther King Day targato NBA, i New York Knicks hanno regolato gli Orlando Magic con il risultato finale di 91-84. I newyorchesi, avanti praticamente dall’inizio alla fine, hanno controllato il match senza troppi patemi per almeno tre quarti, prima di rischiare grosso nell’ultimo parziale. La compagine di Thibodeau, infatti, a fine terzo quarto si è ritrovata in vantaggio di ben 12 punti (54-66), prima di subire una rimonta inaspettata da parte di Orlando che è culminata con il sorpasso 1.41 minuti dal termine in seguito alla bomba di Terrence Ross (81-80). Fortunatamente ci ha pensato Randle a togliere le castagne dal fuoco segnando 6 punti negli ultimi 60 secondi e fissando il risultato finale sul 91-84.

Da segnalare la buona prova di RJ Barrett – autore di 22 punti e 10 rimbalzi – seguito da un bel Randle da 21 punti e 17 rimbalzi. Dall’altra parte, Vucevic ha provato a tenere a galla i suoi con 24 punti e 14 rimbalzi, insieme ai 19 di un mai domo Terrence Ross ed i 18 di Aaron Gordon. Per i Knicks si tratta della seconda vittoria consecutiva, mentre i Magic debbono registrare la sesta sconfitta di fila che li fa precipitare in ottava posizione ad Est con un record di 6-8.

