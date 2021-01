NBA, Kyrie Irving salta anche la sfida con Milwaukee

Ancora niente da fare per il rientro alle operazioni di Kyrie Irving. Il giocatore dei Brooklyn Nets, nonostante fosse stato promosso a ‘questionable’ nelle scorse ore, non sarà a disposizione di coach Steve Nash per la sfida nella notte contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Si tratta della settima assenza consecutiva. Il play starebbe lavorando per ritrovare la condizione migliore e verosimilmente lo vedremo sul parquet nella notte tra mercoledì e giovedì quando i newyorchesi dovranno affrontare Cleveland.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving continues to ramp up his conditioning and will miss tonight's game against Milwaukee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2021

A questo punto, toccherà attendere anche qualche giorno per vedere Irving condividere il parquet con Kevin Durant e James Harden. Nel frattempo Bleacher Report ha riportato una notizia di contorno: Irving avrebbe comprato una casa alla famiglia di George Floyd.

Stephen Jackson says Kyrie Irving bought George Floyd’s family a house (via ‘The Rematch’) pic.twitter.com/j5X3rFGIrk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2021

