NBA, Infortunio CJ McCollum: fuori 1 settimana

Dopo la risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore, i Portland Trail Blazers hanno annunciato che dovranno fare a meno di CJ McCollum per almeno 1 settimana. Il giocatore ha riportato un infortunio alla caviglia nella gara di sabato notte vinta 112-106 contro gli Atlanta Hawks.

CJ McCollum will miss at least a week with a foot sprain pic.twitter.com/Fpu7jf4qyC — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 18, 2021

Portland, a scapito degli infortuni, gode di un record più che rispettabile (8-5) raccolto anche grazie alle straordinarie prestazioni dello stesso CJ McCollum: 27.6 punti a partita, conditi con 4.2 rimbalzi e 5.3 assist. Medie mai raggiunte prima dalla guardia 29enne, a conseguenza di un’efficienza al tiro notevole e del quasi 44% di triple segnate in stagione.

In questo Martin Luther King Day, Portland affronterà i San Antonio Spurs in un match programmato in orario europeo – alle ore 21.00 – per dare continuità al cammino che li vede in quinta posizione ad Ovest.

