NBA, nove partite in programma per il Martin Luther King Day

Come ogni anno, nel terzo lunedì del mese di gennaio, l’America, e la NBA con essa, celebrano il Martin Luther King Day. Una tradizione tipica della lega, che ricorda il pastore che diede la sua vita per i diritti civili quasi 53 anni fa.

Una ricorrenza che quest’anno assumerà un significato ancora più profondo, visti gli scorsi mesi di proteste per ottenere uguaglianza e giustizia da parte della popolazione afro-americana.

La NBA ha programmato nove sfide per questa notte: la partita di cartello è sicuramente Lakers contro Warriors, con Stephen Curry e compagni che andranno allo Staples Center per giocare contro LeBron James e Anthony Davis.

Ma ci sono anche altre sfide interessanti per tanti motivi, dall’esordio di Oladipo alla seconda di Harden con i Nets contro Giannis. Cinque di queste gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport NBA:

NBA Martin Luther King Day:

Orlando Magic vs New York Knicks, ore 18

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves, ore 20.30, Sky Sport NBA

Miami Heat – Detroit Pistons, ore 21