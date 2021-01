Space Jam 2, svelate alcune immagini di LeBron nel film

Mancano ormai pochi mesi all’uscita di “Space Jam: A New Legacy”, con protagonista la star dei Los Angeles Lakers LeBron James. Il sito di streaming online HBO Max, in accordo con la Warner Bros, trasmetterà il film sulla propria piattaforma il prossimo 16 luglio, data in cui è prevista l’uscita della pellicola anche al cinema. Nel frattempo, per stuzzicare la curiosità degli appassionati, HBO ha rilasciato un breve video con l’anteprima di una scena del film.

Space Jam 2 👀 pic.twitter.com/Ow7Sg4MncK — NBA Central (@TheNBACentral) January 16, 2021

Il fatto che l’unico assaggio del film duri solo due secondi, la dice lunga sulla volontà di LeBron e dei produttori di mantenere la massima riservatezza sui dettagli. Tutto questo non farà altro che aumentare la curiosità dei fan, i quali non vedono l’ora di potersi gustare il film il prossimo 16 luglio.

