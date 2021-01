NBA, infortunio per CJ McCollum: risonanza magnetica in arrivo

Come riporta Chris Haynes di Yahoo Sport, CJ McCollum dei Portland Trail Blazers si sottoporrà ad una risonanza magnetica nelle prossime ore per valutare un infortunio alla caviglia rimediato nella gara della notte vinta 112-106 contro gli Atlanta Hawks.

Portland Trail Blazers guard CJ McCollum will undergo an MRI on his left foot in which the team is currently calling a sprain, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 17, 2021