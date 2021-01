NBA, Delonte West ha trovato lavoro presso un centro di riabilitazione

L’ex giocatore dei Cleveland Cavaliers, Delonte West, sembra sulla retta via per poter tornare a condurre una vita ‘normale’. Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, West avrebbe trovato lavoro presso il centro di riabilitazione Rebound in Florida. Si tratta della stessa struttura che ha frequentato negli ultimi mesi.

Update on Delonte West: West now has a job at the Rebound therapy center in Florida, which is the rehab facility he attended.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban reunited West with his mother in September and has stayed in close contact.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021