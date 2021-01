La vittoria di questa notte dei Dallas Mavericks sugli Hornets porta la firma di Luka Doncic che, come spiega il suo allenatore Rick Carlisle, può diventare uno dei giocatori più forti di sempre. Parole figlie dell’ennesima grande prestazione del talento sloveno, autore di trentaquattro punti, tredici rimbalzi e nove assist.

16 points for Luka… This quarter. pic.twitter.com/vtgeJDt9Zi — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 14, 2021

Per Carlisle Doncic ha dimostrato di avere tutte le qualità per diventare uno dei migliori giocatori di sempre, come dichiara ai giornalisti. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tim MacMahon di ESPN:

“Luka ha la possibilità di essere uno dei migliori in assoluto e non è un discorso legato solo alle statistiche, ma comprende anche altri aspetti, su tutti equilibrio e leadership. Le statistiche contano fino ad un certo punto, perché in passato ha giocato anche meglio di oggi. Stasera, comunque, ha fatto una grande partita, anche dal punto di vista difensivo”

More Carlisle: "He’s got a chance to be one of the best ever. … It’s not just about his skills and the stats he can put up. It’s about poise and leadership." — Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 14, 2021

Una vittoria che ha visto protagonista Doncic ma che, inoltre, ha visto il ritorno in campo di Kristaps Porzingins. Una serata perfetta per Rick Carlisle che, questa notte, ha raggiunto la vittoria numero 800 in carriera:

“Con il ritorno di KP siamo tutti più contenti. Quando hai due giocatori come lui e Luka per noi sono un punto di svolta: sono capaci di fare tutto e, quando giocano insieme, per noi è tutto più semplice. Sono davvero emozionato per questo traguardo, non lo do per scontato. È un privilegio essere tra i migliori 30 allenatori di questo campionato”

Mavericks’ Rick Carlisle ‘extremely grateful’ after earning career victory No. 800 https://t.co/AMery1YoEo — Brad Townsend (@townbrad) January 14, 2021

Sabato notte i Mavs affronteranno i Milwaukee Bucks, dove ci sarà ancora il duo Doncic-Porzingis pronto a regalare un’altra vittoria a Carlisle.

