Siamo alla resa dei conti per capire dove andrà a finire James Harden. La superstar degli Houston Rockets, dopo le parole arrendevoli rilasciate dopo la sconfitta contro i Lakers di LeBron James, non si è presentato agli allenamenti odierni poiché non gradito da società e squadra. Il front office della franchigia texana, peraltro, sta spingendo più che mai in queste ore per provare a mettere in piedi una trade e lasciar andare il ‘Barba’ verso altri lidi.

Secondo quanto riportano i media americani, Philadelphia e Brooklyn sarebbero le principali candidate per accaparrarsi il giocatore. Fonti di The Athletic e New York Times rilanciano un’offerta dei 76ers composta da Ben Simmons e Tyrese Maxey. La richiesta di Houston, oltre allo stesso Simmons, prevede invece anche la presenza di Matisse Thybulle.

The Rockets are pursuing a trade package from the 76ers that would be headlined by Ben Simmons and Tyrese Maxey, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) January 13, 2021

I Brooklyn Nets, invece, sembrano poter offrire una serie di prime scelte al Draft. Le regole NBA vietano a qualsiasi parte di scambiare future prime scelte draft in anni consecutivi, il che significa che Brooklyn potrebbe inviare solo le sue scelte 2021, 2023, 2025 e 2027. Resta da capire se ci potrebbe essere un coinvolgimento anche di nomi importanti e attualmente a roster per i Nets. La situazione rimane fluida.

