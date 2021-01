NBA, Gregg Popovich contro Trump: “Merita l’impeachment!”

Nella giornata di ieri, Gregg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, ha chiarito la sua posizione in merito agli incresciosi fatti di cronaca occorsi settimana scorsa presso la Casa Bianca. Il venerabile allenatore dal passato nell’esercito pretende che Donald Trump, il cui mandato presidenziale scadrà in data 20 gennaio 2021, venga messo in stato di accusa, in quanto colpevole di azioni illecite e sconsiderate, degne di una destituzione immediata.

Secondo Pop, un’azione legale dal peso specifico così rilevante sarebbe accolta con benevolenza da tutto il popolo americano, che ne uscirebbe, a suo avviso, più unito. Queste le sue parole, rilasciate a Jeff McDonald di “San Antonio Express-News” :

“Il fatto che da domani si prenderanno provvedimenti legali contro Trump è il minimo ammissibile. L’accusa di azioni illecite, specie in relazione al potere detenuto, avrà una grande effetto sul popolo americano. Anzitutto, questa iniziativa renderà la gente più unita, avvicinerà i pareri più discordanti riguardo a Trump, facendo comprendere anche ai più ciechi la dissennatezza di quell’uomo. E’ incapace, incompetente e pericoloso. Dal momento che non conosce la vergogna, avrà gradito senz’altro gli attacchi dei suoi fanatici, che hanno barbaramente tentato di esautorare una votazione nazionale con la forza. Abbiamo assistito a qualcosa di orribile, del quale mi vergogno. L’America è lo zimbello del mondo dal 2017 e non vedo l’ora che Biden lo sostituisca definitivamente.”

