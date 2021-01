NBA, Kevin Durant giocherà il back-to-back contro i Knicks

Dopo aver saltato l’intera scorsa stagione a causa dell’ormai famoso infortunio al tendine d’Achille rimediato durante le Finals del 2019 contro i Raptors, Durant sembra finalmente aver ritrovato la giusta condizione. Brooklyn, per ora, ha gestito KD con i piedi di piombo evitandogli tutti i back-to-back che potessero affaticare eccessivamente la propria stella. Tuttavia, l’indisponibilità di Kyrie Irving e le numerose assenze all’interno del roster di Steve Nash, costringerà i Nets a rendere disponibile l’ex Warriors nel suo primo back-to-back stagionale nella notte contro i New York Knicks.

Kevin Durant will be active for his first back-to-back since tearing his Achilles for the Nets game against the Knicks tonight.

Kyrie Irving, as expected, is officially listed as out.

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 13, 2021