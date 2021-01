Fra le tante defezioni di questo inizio di stagione, infortuni e casi Covid-19, l’assenza dal campo più discussa è stata quella di Kyrie Irving il quale ha saltato le ultime tre partite dei suoi Brooklyn Nets per “motivi personali”. La stella dei newyorchesi, che sarà assente anche domani contro i Nuggets, ha vissuto un inizio di stagione abbastanza controverso, a partire dal rifiuto di parlare con i giornalisti durante la preseason che gli è costato una multa di 50.000 dollari, fino all’assenza reiterata nelle ultime settimane e un rapporto con i giornalisti non troppo facile da gestire.

Billy Reinhardt, giornalista di SB Nation, ha pubblicato su Twitter un video dei festeggiamenti per il trentesimo compleanno di Asia, sorella di Irving, alla quale era presente lo stesso Kyrie. Un party privato, violando i protocolli anti-Covid su uso delle mascherine e mantenimento delle distanze.

I “motivi personali” della sua assenza sono stati finora abbastanza estranei al suo allenatore Steve Nash, che spesso ha dichiarato di non conoscere i motivi dell’assenza di Irving e al compagno Kevin Durant che addirittura ha ipotizzato dei seri motivi personali che obbligavano la guardia ex Cavs a rimanere lontano dal parquet.

È chiaro che questo video mette in seria difficoltà tutto l’ambiente dei Brooklyn Nets, protagonisti di un avvio di stagione finora altalenante che aveva comunque visto Irving protagonista sul campo. Nelle sette gare disputate, Kyrie ha avuto un ottimo rendimento con quasi 30 punti e 7 assist di media e una discreta intesa mostrata con il nuovo e rientrante Kevin Durant.

Ci sarà adesso da capire quando lo stesso Irving deciderà di tornare in campo e, soprattutto, se ci saranno provvedimenti da parte della NBA per eventuali protocolli non rispettati. Il destino di Brooklyn passa anche attraverso i comportamenti individuali delle proprie stelle.

Sources with @Malika_Andrews: As the NBA is expected to begin examining online videos circulating of a maskless Kyrie Irving at a family birthday party, there’s no belief that he will return to the Brooklyn Nets lineup this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021