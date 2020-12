NBA, Kyrie Irving polemico dopo la sanzione

Kyrie Irving non sembra esser troppo turbato, nonostante i $25 000 di multa pagati ieri per aver violato il protocollo del media-day.

Al contrario, l’attuale guardia dei Brooklyn Nets ha mostrato sui social un atteggiamento vagamente impenitente, senza tralasciare indizi di carattere polemico:

“Prego che i ‘soldi della multa’ vengano impiegati per finanziare le minoranze bisognose di contributi, iniziativa non scontata al giorno d’oggi. (Io) Vivo per la pace, l’amore e la grandezza. Basta tentare di distrarre me e la mia squadra. Si apprezzi la nostra bravura.”