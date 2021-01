NBA, LeBron sui nuovi Lakers: “Mi permettono di giocare di più lontano dalla palla”

A oggi, i Los Angeles Lakers hanno il miglior record della NBA e sembrano essere una squadra estremamente solida e vogliosa di proseguire il cammino vincente intrapreso con il titolo della scorsa stagione. Il merito di questa continuità va attribuito ai nuovi innesti, che non hanno fatto rimpiangere la partenza di alcuni uomini chiave per il trionfo nella bolla NBA di pochi mesi fa.

Lo stesso LeBron James ha voluto esprimere la sua soddisfazione per le prestazioni dei suoi nuovi compagni. La stella indiscussa dei Lakers ha parlato di un “restlyling” che gli ha consentito di modificare il proprio gioco nella metà campo offensiva:

“Quest’anno con le aggiunte di Dennis e Marc posso giocare di più lontano dalla palla e muovermi negli spazi, tagliando verso il canestro!”

Anche se le statistiche parlano di un numero di possessi maggiore rispetto a quelli dello scorso anno, LeBron gioca molto meno da point guard con la palla in mano e predilige più soluzioni “off the ball”, sfruttando le sue rinominate caratteristiche da wide receiver NFL che gli consentono di essere quasi inarrestabile se può ricevere in movimento verso canestro.

Con il sesto Offensive Rating della lega, la seconda miglior difesa e un record 8-3, l’inizio dei Lakers fa ben sperare e i gialloviola possono permettersi di integrare il gioco dei nuovi arrivati ad un LeBron versione “treno in corsa”.

