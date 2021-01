NBA, LaMelo Ball si mette in mostra con 14 rimbalzi e l’assist della notte

Nella notte, gli Charlotte Hornets hanno avuto la meglio sui New York Knicks con il risultato finale di 109-88. Oltre alla vittoria della franchigia di Michael Jordan, la partita ha regalato un paio di situazioni interessanti che riguardano, ovviamente, la figura di LaMelo Ball. La scelta numero 3 dell’ultimo Draft, infatti, ha chiuso la sua partita con 8 punti, 7 assist e un career high di 14 rimbalzi, tirando però con un pessimo 3 su 13 dal campo (2 su 6 da dietro l’arco).

Il terzo dei fratelli Ball si è inoltre reso protagonista della giocata della notte, vale a dire un ‘baseball pass’ in favore di Gordon Hayward. Una giocata particolarmente apprezzata anche dal telecronista del match.

Charlotte è alla 4a vittoria consecutiva in questa regular season per un record complessivo di 6-5 che vale la sesta posizione ad Est insieme agli Orlando Magic. Il prossimo match in calendario, salvo imprevisti, è quello contro Dallas, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.

