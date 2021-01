NBA, Steve Nash sulla sconfitta: “C’è tensione? È positivo per lo spogliatoio”

Nella notte i Brooklyn Nets hanno ceduto inaspettatamente di fronte ai Washington Wizards subendo 123 punti, permettendogli di catturare ben 13 rimbalzi offensivi e subendo 17 punti (contro 4 dei Nets) su secondi tentativi. Un altro dato preoccupante per la squadra newyorchese è certamente il numero di palle perse collezionate lungo tutto il match: un bilancio di 20 palloni perduti contro i 9 degli avversari. Tutto questo spiega una sconfitta arrivata tirando con una percentuale più alta (49% vs 41%) rispetto a Washington.

Queste le parole di coach Steve Nash a riguardo:

“È insolita trascuratezza. Non ho riscontrato ci fossero state molte palle perse a causa della pressione difensiva avversaria, ma sono stati errori nostri, di negligenza. Errori stupidi che dobbiamo assolutamente evitare in futuro. Ovviamente non possiamo tirare 23 volte meno rispetto agli avversari e pensare di vincere. Detto questo, abbiamo avuto due tiri per portare a casa la partita. È positivo che ci sia un po’ di tensione. Dobbiamo sentirci a nostro agio in situazioni difficili e troveremo noi stessi. Ora siamo in una situazione un po’ scomoda e questo può aiutarci a crescere.”

Le due superstar Kevin Durant e Kyrie Irving hanno perso rispettivamente 6 e 5 palloni, con Durantola che ha commentato in questo modo la sanguinosa sconfitta contro i capitolini:

“Hanno tirato 23 volte in più di noi, anche se abbiamo preso più rimbalzi di loro e perso 20 palloni. Io personalmente ne ho persi 6. Troppi. A volte penso troppo, devo trovare un equilibrio. Posso accettare di perdere 2-3 possessi, ma 6 no: devo diminuire quel numero se vogliamo vincere qualche partita.”

Dopo un ottimo inizio di regular season, i Nets ora hanno un saldo negativo di 3-4 con 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite. Non c’è tempo per farsi prendere dal panico, come ha confessato Irving:

“Ci vuole tempo. Non possiamo essere pronti dall’oggi al domani. Non è quello che mi aspettavo e non sono certo preoccupato dopo sole 7 partite. L’obiettivo di questa stagione regolare è continuare a migliorare e prepararsi a vincere le 16 sfide ai Playoff.”

Brooklyn sfiderà Utah nella notte tra martedì e mercoledì per un nuovo test. Alla ricerca dei migliori Nets.

Leggi Anche

NBA, le parole di Coach Kerr e Draymond Green sulla partita di Stephen Curry

NBA, il disastro di Irving e Durant allo scadere che ha determinato la vittoria degli Wizards

NBA, infortunio alla caviglia per Josh Jackson