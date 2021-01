CJ McCollum ha messo la firma nell’epica vittoria di questa notte di Portland sui Toronto Raptors. Per McCollum il taccuino di fine partita segna 30 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Nel dopo partita il numero 3 dei Blazers fa i complimenti a Carmelo Anthony e Damian Lillard, gli altri protagonisti della serata.

Come si legge sul sito della NBA, i tre tenori dei Trail Blazers hanno segnato 73 punti. Il top scorer dei tre è stato McCollum che, nel post-partita, dichiara:

“Questa sera ci riusciva qualsiasi cosa: sapevo che avrei segnato, in qualsiasi modo. Ho pensato più volte di tirare da tre, ma poi cambiavo idea e andavo sul sicuro segnando dalla media distanza. Abbiamo vinto una partita sofferta, il merito è stato anche di Damian e Carmelo”

Ed è proprio Carmelo Anthony l’oggetto delle lodi di McCollum, come continua nelle sue dichiarazioni nel post-partita:

“Carmelo è stato grandioso, ha fatto una partita pazzesca: ha preso rimbalzi importanti e realizzato punti pesanti, sia da tre che dal campo. Ci aiuta con la sua presenza, la sua capacità di comunicare e sa quando fare una giocata decisiva. Le persone lo rispettano, lo stimano e lui ci dà molto più spazio e creatività”

Anche coach Terry Stotts è soddisfatto dei suoi ragazzi, soprattutto per come hanno ripreso in mano le redini della partita:

“Sapevo che gli ultimi cinque minuti del primo e secondo quarto avrebbero fatto la differenza per noi: all’inizio eravamo sotto di 17 punti, ma all’intervallo avevamo ridotto il gap, stando solo a -5/-6. Non abbiamo mai mollato, abbiamo giocato con più grinta, soprattutto nel finale: gli ultimi 5 minuti sapevo che sarebbero stati i più duri, ma abbiamo difeso bene e segnato. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi”

Con questa vittoria Portland sale a 6 vittorie in stagione e, nella prossima partita, se la vedrà contro i Kings.

Leggi anche:

NBA, Bradley Beal: “Vittoria? Ottimo lavoro della difesa”

La NBA rinvia anche Dallas-New Orleans e Boston-Chicago

La NBA non fermerà la stagione nonostante l’aumento dei casi tra giocatori