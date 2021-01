NBA, Christian Wood: “Che ci crediate o no, abbiamo una grande intesa”

Sin da quest’estate si temeva che lo spogliatoio degli Houston Rockets potesse esplodere. Invece, secondo Christian Wood, la squadra sta al momento andando in tutt’altra direzione. Il nuovo arrivato ha parlato della situazione in casa Rockets durante il podcast di Adrian Wojnarowski. Wood ha parlato ovviamente di James Harden, elogiando sia lui che il resto del gruppo:

“Che ci crediate o no, la chimica di squadra è stata grandiosa. Da quando James (Harden) è arrivato, è scattato qualcosa in tutti. Specialmente perché James e John (Wall) si conoscevano già prima di finire in squadra assieme. Avevano già un’amicizia stabile, quindi è stato fantastico. Inoltre John e Boogie sono buoni amici, quindi si trovano bene insieme. Siamo diventati tutti molto uniti.

Penso che la nostra unica pecca sia il non aver avuto abbastanza tempo per allenarci insieme, come un gruppo. O due ragazzi sono fuori, o James sta fuori, oppure è John che sta fuori. Non abbiamo mai avuto questo gruppo disponibile per intero, tranne forse un paio di partite. Il cielo è l’unico limite per noi e credo che possiamo fare un balzo in avanti nella Western Conference.”