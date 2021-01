NBA, Shaq e il rapporto con Kobe Bryant: “Non cambierei niente”

Kobe Bryant e Shaquille O’Neal sono stati la coppia di giocatori più dominante in NBA all’inizio degli anni 2000. Insieme hanno vinto tre titoli di fila con i Los Angeles Lakers. In campo, hanno trascinato la squadra a numerosi successi, ma dietro le quinte il loro rapporto fu tutt’altro che idilliaco. Il loro grosso ego li ha portati più volte a scontrarsi. Durante un’intervista al TheCoachesNetwork Podcast, Shaq ha parlato del suo rapporto con Kobe e del loro obiettivo comune: vincere. Ecco un estratto:

Il three-peat dei Lakers è stato senza dubbio un risultato incredibile, ma quella dinastia poteva continuare. Problema: dopo il terzo anello, il rapporto tra Shaq & Kobe peggiorò ulteriormente fino a culminare con l’addio del lungo ai Lakers, dopo le fallimentari Finals contro i Detroit Pistons. Nonostante tutto, O’Neal non cambierebbe nulla di quanto successo:

“Se dovessi rifare tutto da capo un’altra volta, non cambierei nulla. Le persone pensano ‘Oh oh, non andavate d’accordo’, lo so che non andavamo d’accordo ma ci rispettavamo l’un l’altro. È tutto quello che ti serve. Quando c’è il rispetto per l’altro, nient’altro è più importante. Eravamo migliori amici? Certo che no. Eravamo migliori amici sul campo? Certo che sì.”