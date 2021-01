NBA, tifosi per gli Atlanta Hawks dal 26 gennaio

Pochi minuti fa gli Atlanta Hawks hanno annunciato che i tifosi dovranno ancora aspettare per l’apertura della State Farm Arena, l’arena degli Hawks. L’apertura ai tifosi era inizialmente prevista per il Martin Luther King Day, che quest’anno cade il 18 gennaio. L’MLK Day è un giorno molto sentito negli Stati Uniti, e in particolare proprio in Georgia, dove il pastore afroamericano è nato e vissuto. Quel giorno Atlanta ospiterà i Timberwolves ma, al contrario di come era inizialmente previsto, non ci saranno tifosi.

Gli Hawks avrebbero voluto festeggiare questo evento con l’apertura ai tifosi, che però dovranno ancora aspettare. Atlanta continuerà così a giocare davanti a un pubblico molto limitato, e i tifosi saranno accolti a partire dal 26 gennaio. La capacità sarà circa del 10%, e nell’arena potranno quindi entrare un massimo di 1700 spettatori. I biglietti per le partite dal 26 gennaio al 24 febbraio saranno messi in vendita sul sito ufficiale degli Hawks.

Per questa stagione le squadre decidono in autonomia se ospitare o meno i tifosi all’interno delle proprie arene, dovendo garantire ogni sicurezza per gli spettatori. Al momento nessuna squadra ha però aperto al pubblico le proprie arene. Le varie franchigie, visto anche l’alto tasso di contagi, non sono ancora in grado di garantire la sicurezza e il distanziamento sociale necessario.

Alcune squadra si stanno però muovendo fortemente in questa direzione ma per ora non ci sono ancora novità a riguardo, e visti i rinvii di partite le aspettative non sono certe positive, ma mai dire mai. La NBA cercherà sicuramente di aprire le porte delle arene quando possibile, visti anche gli introiti di cui hanno bisogno dopo la crisi economica causate dalla sospensione della scorsa stagione per il dilagare dell’epidemia.

