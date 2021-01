Come anticipato da coach Llyod Pierce, gli Atlanta Hawks perdono Bogdan Bogdanovic a causa di un infortunio al ginocchio destro. La guardia si era fatta male nella sconfitta per 113-105 contro gli Hornets, abbandonando il campo a causa di quella che sembrava una distorsione al ginocchio, in un’azione di gioco peraltro strana, come testimonia il video di seguito.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore ha riportato una frattura da avulsione con infiammazione dei tessuti molli associata a un livido osseo del ginocchio destro. I tempi di recupero, per ora, non sono ancora stati stabiliti. Gli Hawks perdono un pezzo pregiato, arrivato durante l’ultima sessione di mercato NBA.

Bogdanovic in questa stagione stava viaggiando con una media di 10 punti, 3.8 rimbalzi e 2.1 assist ad allacciata di scarpe. Atlanta, che deve anche rinunciare a Gallinari per problemi alla caviglia, viene da 4 sconfitte consecutive che ne stanno minando il piazzamento ad Est con un record di 4-5.

Leggi Anche

NBA, Utah vince contro Detroit grazie ai 28 di Donovan Mitchell

NBA, Miami-Boston rinviata: gli Heat non hanno 8 giocatori attivi

NBA, Avery Bradley fermato dal protocollo