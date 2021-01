NBA, John Collins critica la gestione dell’attacco di Trae Young

Stando alle affermazioni di Chris Kirschner e Sam Amick, entrambi giornalisti di The Athletic la serenità dello spogliatoio degli Atlanta Hawks è stata messa a repentaglio dalla difformità di vedute di alcuni giocatori.

Nella fattispecie, durante una seduta di video-analisi, John Collins sembrerebbe aver manifestato un’opinione negativa circa le scelte offensive del compagno Trae Young. Secondo l’ex giocatore di Wake Forest, la guardia dovrebbe ridurre drasticamente il numero di possessi conclusi anzitempo con un tiro sconsiderato dalla distanza, in favore di un maggior coinvolgimento dei compagni. Young sarebbe stato quindi tacciato di eccessivo egoismo e poca lucidità nelle scelte, confidando poi ai giornalisti di essere in totale disaccordo con il compagno.

La suddetta sessione, teatro della contesa tra le giovani stelle di Atlanta, si è svolta nella giornata di martedì scorso, dopo la sconfitta subita dai New York Knicks.

La frustrazione di John Collins, autore sino ad ora di una stagione da 17.9 e 7.5 rimbalzi di media, è probabilmente rintracciabile nella controversa situazione contrattuale che lo vede protagonista. Giunto ormai al suo quarto anno nella lega, il ragazzo non ha trovato un accordo con la franchigia per estendere il suo contratto da matricola e diverrà restricted free agent la prossima estate.

Dall’altra parte dello schieramento troviamo invece un Trae Young estremamente maturato nelle ultime due stagioni, divenuto ormai una delle guardie più letali in fase offensiva. Le sue cifre, che in questa stagione ammontano a 25.9 punti, 8.4 assist e 4.3 rimbalzi di media a partita, fanno ben sperare i tifosi, in vista di un possibile ritorno ai Playoff della franchigia della Georgia, rinforzatasi anche sotto il profilo dell’esperienza con le acquisizioni di Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic e Rajon Rondo.

