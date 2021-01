NBA, Doncic e Tatum sono i giocatori della settimana

La NBA ha reso noti i nomi dei giocatori della settimana. Si tratta di Luka Doncic, ad Ovest, e Jayson Tatum ad Est. Doncic ha portato Dallas a completare una settimana perfetta con 3 vittorie in 3 partite. Lo sloveno ha risollevato le sue prestazioni, registrando una tripla doppia di media con 30.3 punti, 12 rimbalzi, 11 assist e 2 palle recuperate ad allacciata di scarpe.

NBA's West and East players of the week for Week 3: Mavericks guard Luka Doncic and Celtics forward Jayson Tatum.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2021