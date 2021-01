NBA, si avvicina il rientro di Porzingis: in campo già stanotte?

Ci siamo quasi. I Dallas Mavericks potrebbero riabbracciare presto Kristaps Porzingis, ormai prossimo al rientro in campo.

La novità di giornata arriva direttamente dalla franchigia che, per la prima volta in stagione, ha inserito il lettone nella lista partita, anche se solo come questionable. Stanotte i Mavericks affronteranno i New Orleans Pelicans: potrebbe quindi essere l’occasione giusta per l’esordio stagionale.

Il giocatore, ormai da due settimane, si allena per intero con la squadra. Il rientro di Porzingis è quindi slittato, probabilmente, solo per una mera questione di recupero della forma fisica più adatta.

Ritrovare Porzingis per coach Carlisle sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno. Dallas è infatti una delle squadre più falcidiate dal protocollo COVID, che ha già escluso dai giochi Kleber, Finney-Smith, Richardson e Brunson.

Nella sua breve esperienza con i Mavs, Porzingis ha già dimostrato di avere un’intesa invidiabile con l’altro giovane europeo della squadra, Luka Doncic. I due hanno dato diversi grattacapi ai Clippers nella scorsa serie di Playoff. Serie che però ha visto il lettone partecipare solo in parte, per via di dolori e acciacchi al ginocchio.

Dallas ha bisogno degli oltre 20 punti di media e i quasi 10 rimbalzi ad allacciata di scarpe del suo giocatore. Il rientro di Porzingis porterà i Mavs ad essere, ulteriormente, la mina vagante dell’Ovest.

