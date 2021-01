NBA, DeMarcus Cousins espulso contro i Lakers: “Ha fatto il suo dovere”

Nuova stagione e vecchie abitudini per DeMarcus Cousins. Il giocatore degli Houston Rockets, infatti, è stato espulso per la seconda volta nelle ultime quattro partite. Il lungo è stato mandato negli spogliatoi dopo due falli tecnici: il primo ai danni di Markieff Morris (spallata), mentre il secondo su LeBron James, ad inizio secondo quarto, con Cousins che è andato immediatamente a sincerarsi delle condizioni del suo ex compagno.

Gli arbitri hanno però deciso per un nuovo flagrant foul ed espulsione automatica per l’ex stella di Sacramento che ha abbandonato anzitempo il parquet. Nel post-partita, Stephen Silas, coach di Houston, non ha voluto addossare le colpe del gesto al suo giocatore, derubricando l’azione come scontro accidentale:

“Ha fatto il suo dovere, soprattutto nella seconda occasione il fallo su LeBron è stato rivisto più volte a replay e giudicato pericoloso per quello. Sapeva di poterci ritrovare a convivere con situazioni del genere, ma DeMarcus è fatto così.”

Anche Anthony Davis ha commentato la prestazione di Cousins, dopo il lungo infortunio che l’ha costretto ai box ai tempi dei Lakers:

“Siamo tutti felici di rivederlo sul parquet. È un grande talento e una persona meravigliosa fuori dal campo. Siamo tutti felici di averlo avuto in squadra lo scorso anno e io in particolare di aver condiviso con lui il campo anche a New Orleans. Deve soltanto pensare a giocare”

Leggi Anche

Risultati NBA: non bastano i 45 di Lavine contro i Clippers. Vincono Lakers e Warriors

NBA, Brutte notizie per Atlanta: frattura al ginocchio per Bogdanovic

NBA, Utah vince contro Detroit grazie ai 28 di Donovan Mitchell