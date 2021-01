NBA, nottata da incubo al tiro per Curry: pareggiato il record negativo di franchigia

I Golden State Warriors sembrano aver trovato la via giusta. Ma per Stephen Curry è stata una serata da dimenticare, visto il record negativo pareggiato questa notte.

Gli Warriors, si diceva, sono riusciti a trovare la vittoria per 106-105 contro i Toronto Raptors, nel remake delle Finals 2019.

Per una volta, non è toccato a Steph caricarsi la squadra sulle spalle. Anzi, in un evento più unico che raro, sono stati i compagni a dover farsi carico degli errori del numero 30. Curry ha infatti tirato dal campo con un terribile 2/16 complessivo, pareggiando così il record negativo di franchigia. Ha segnato 11 punti, ma con 6 tiri liberi e una sola tripla a segno su 10 tentate.

Curry non è infatti l’unico ad aver tirato così male nella storia di Golden State, tra quelli che hanno fatto registrare almeno 15 tentativi dal campo: anche all’altro Splash Bros, Klay Thompson, è toccata questa statistica. Oltre che ai vecchi David Lee e Baron Davis.

Stephen Curry's 2-16 (.125) shooting night is tied for the worst by a Warriors player who took 15 FG attempts in a game over the last 20 seasons.

Klay Thompson, David Lee, and Baron Davis have all had 2-16 FG performances for the Warriors over that span. pic.twitter.com/GEpvapxFM2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 11, 2021