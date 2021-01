Risultati NBA: non bastano i 45 di Lavine contro i Clippers. Vincono Lakers e Warriors

(6-4) Utah Jazz 96-86 Detroit Pistons (2-8)

Nella prima partita di serata gli Utah Jazz trovano la seconda vittoria consecutiva contro i Pistons, fanalino di coda della Eastern Conference. I Jazz guidano la partita fin dal primo minuto, con Donovan Mitchell che segna 13 dei suoi 28 punti nel primo quarto. Per Utah buona partita anche per Mike Conley (22 punti, cinque rimbalzi e sei assist) mentre ai Pistons non basta un Jerami Grant da 28 punti.

(4-7) Chicago Bulls 127-130 Los Angeles Clippers (7-4)

Nella partita più spettacolare della notte italiana, i Clippers riescono a battere i Bulls e raggiungere quota sette risultati utili in stagione. I Bulls partono subito forte, e a fine primo quarto conducono di nove lunghezze. Ma la franchigia di L.A. non ci sta, e nel secondo tempo riesce a portarsi avanti nel punteggio. Nel finale i quattro tiri liberi segnati da Paul George permettono ai Clippers di vincere la partita. Guida i Clippers un Kawhi Leonard da 35 punti, grazie ai quali raggiunge quota 10000 punti in NBA.

Da segnalare per i losangelini anche le prestazioni di Paul George (28 punti, nove assist e cinque triple) e Lou Williams (21 punti in 24 minuti in uscita dalla panchina). Ai Bulls non basta uno straordinario Zach Lavine, autore di 45 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. Per lui una serata eccezionale al tiro: il referto di fine partita recita 15/26 dal campo e 10/16 da tre. Statistiche che però non bastano per portare a casa la quinta vittoria in stagione.

(5-4) Oklahoma City Thunder 129-116 Brooklyn Nets (5-6)

Nella partita dell’ex Durant, che non scendeva in campo dal 4 gennaio, mette a referto 36 punti e 11 rimbalzi, doppia doppia che però non basta a portare a casa la vittoria. I Nets ritrovano così KD ma non Kyrie Irving, ancora fuori per motivi personali. I Thunder, dal canto loro, vincono la terza partita consecutiva di questo inizio stagione mandando sei giocatori in doppia cifra. Prestazioni da ricordare in particolare per Shai Gilgeous-Alexander (31 punti e sette assist) e Diallo (25 punti in 24 minuti).