NBA, notte da sogno per Tyrese Maxey: 39 punti alla prima da titolare

Se sei un rookie al primo anno nella lega, per farti conoscere sul palcoscenico NBA non puoi far altro che sfruttare al massimo ogni occasione che ti viene concessa e farti trovare sempre pronto. Per conferma chiedere a Tyrese Maxey, matricolare dei Philadelphia 76ers che nella notte ha raggiunto il suo personale career high nella sconfitta 115-103 contro i Denver Nuggets.

Philadelphia infatti, mortificata pesantemente dai protocolli NBA anti Covid-19 dopo la positività di Seth Curry e da una serie malanni fisici più canonici a molti del roster, si è ritrovata costretta a poter schierare sul parquet del Wells Fargo Center solamente sette giocatori, tra cui Tyrese Maxey scelto point guard titolare, primo start per lui.

I 39 punti (conditi anche da 7 rimbalzi, 6 assist e 2 rubate) fatti registrare contro i Nuggets rappresentano la miglior prestazione di un rookie alla sua prima partita in quintetto NBA dal 1970. Tyrese Maxey si posiziona poi al secondo posto per maggior punti segnati da un rookie nella storia dei Philadelphia 76ers, dietro solamente ai 40 punti che Allen Iverson rifilò ai Washington Bullets il 14 aprile 1997. Decisamente una notte da ricordare.

“Ho fatto di tutto per provare a vincere la gara. Sapevo che avrei dovuto contribuire di più del normale ma il mio obiettivo rimaneva quello di strappare la vittoria. […] Doc Rivers? Mi ha detto che avrebbe voluto segnassi il quarantesimo punto, perciò ci ho provato fino alla fine”

A Philadelphia la situazione relativa al contact tracing per Covid-19 rimane sicuramente da monitorare, ma a prescindere dalla sconfitta lo staff dei Sixers non può non godersi nel frattempo le buonissime prestazioni del rookie ed una partenza che li vede ancora in vetta alla Eastern Conference.

