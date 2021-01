NBA, Karl-Anthony Towns torna dopo l’infortunio al polso

Non è stato sicuramente un anno facile quello appena terminato per Karl-Anthony Towns, All-Star dei Minnesota Timberwolves. Dopo aver perso la madre ed altri sei membri della famiglia a causa del contagio da Covid-19, il centro ha dovuto anche lottare con molti problemi fisici che lo hanno costretto ai box in questo inizio di anno solare, ultimo in ordine di tempo una distorsione al polso sinistro.

Nella notte però, Karl-Anthony Towns ha avuto l’ok dello staff medico Timberwolves dopo l’infortunio subito il 26 dicembre scorso, partendo nel quintetto titolare che ha affrontato i San Antonio Spurs, gara poi terminata 125-122 in favore dei texani dopo un over time.

Per KAT 25 punti (9-17 dal campo e 5-6 ai tiri liberi), 13 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate in 37 minuti di gioco. Un ottimo tabellino nonostante la sconfitta, soprattutto in considerazione degli incoraggianti quasi 40 minuti di gioco, dato non da poco di ritorno da uno stop di due settimane.

“In queste ultime settimane ho cercato di lavorare al meglio per completare la riabilitazione e rientrare il prima possibile. Tornare sul parquet coi miei compagni era l’unico obiettivo”

Il ritorno di Karl-Anthony Towns solleva di certo il morale in casa T’Wolves, ma per ora non la classifica: dopo la due vittorie rimediate ad inizio stagione, sono seguite sette sconfitte consecutive di cui cinque con uno scarto maggiore di 10 punti.

Minnesota, privi ancora di Josh Okogie, tornerà in campo questa notte nuovamente contro gli Spurs.