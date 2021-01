Risultati NBA: LaMelo, tripla-doppia da record! Vincono Bucks, Suns e Mavs

(4-5) Denver Nuggets 115-105 Philadelphia 76ers (7-3)

(4-5) Atlanta Hawks 105-113 Charlotte Hornets (5-5)

Criticato, preso di mira, sempre sotto la luce dei riflettori. Il più giovane rampollo della famiglia Ball, LaMelo, ha sempre più di un occhio ad osservarlo in maniera dura e critica. Ma il talento c’è ed è innegabile, e da stanotte c’è un record in più a dimostrarlo. Con i suoi 22 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, LaMelo Ball è diventato il più giovane giocatore di sempre in grado di far registrare una tripla doppia.

Charlotte ha così potuto vincere la sua quinta partita in stagione, infliggendo ad Atlanta, invece, la sua quarta sconfitta consecutiva. Non una bella partita per gli Hawks, con percentuali sporche soprattutto per Trae Young (5/19), che tra l’altro ha anche accusato un problema ad un polso.

(7-3) Phoenix Suns 125-117 Indiana Pacers (6-3)

Partire bene al tiro, in una sfida, può indirizzare in maniera positiva tutto il resto della partita. Lo sa bene Mikal Bridges che, nella vittoria dei suoi Suns, è stato autentico trascinatore. Bridges ha iniziato bene e da lì non si è più fermato. I suoi 34 punti sono arrivati con 12 su 18 dal campo e 6 triple su 8 tentate: una precisione formidabile.

I Suns hanno segnato ben 16 triple: troppe per essere contrastate da parte dei Pacers, che hanno potuto contare praticamente solo su Domantas Sabonis. Il lituano ha chiuso la partita con una super prestazione da 28 punti e 22 rimbalzi, che poco è valsa, però, contro quella di Bridges.

Dopo aver chiuso la prima metà di gara in vantaggio, Phoenix ha amministrato nel terzo periodo resistendo ai 16 punti di Sabonis, per poi piazzare un parziale decisivo di 11-0 nell’ultimo quarto chiuso da una tripla proprio di Bridges.

(4-4) Miami Heat 128-124 Washington Wizard (2-8)

Gli amanti dello spettacolo avranno amato la prima metà di gara, quelli del gioco un po’ meno. La sfida tra Miami e Washington avrebbe dovuto essere a senso unico, viste le assenze di Beal e Westbrook per gli Wizards. Invece, forse per l’eccessiva rilassatezza derivata proprio da queste assenze, gli Heat hanno deciso di non difendere.

Il primo quarto sembra a tutti gli effetti un amichevole, visto il punteggio tennistico di 47-44 con cui Miami chiude i primi 12 minuti. Se Washington, di gran lunga la peggior difesa della lega, può essere compresa nelle sue carenze difensive, risulta più difficile capire come gli Heat possano subire ben 71 punti in metà gara da degli Wizards privi delle due stelle.

Coach Spoelstra si mangia i suoi negli spogliatoi e al rientro Miami concede solo 15 punti nel terzo quarto. La leadership di 103-86 presa è stata abbastanza per essere mantenuta fino alla fine. 31 punti per Herro e quasi tripla-doppia per Butler, migliori marcatori di serata. Da segnalare, purtroppo, un bruttissimo infortunio per Thomas Bryant.