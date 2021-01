NBA, Maxi Kleber positivo al COVID-19: out per 10-14 giorni

Anche i Dallas Mavericks devono fare i conti con il rigido protocollo di sicurezza e salute studiato dalla NBA per preservare la lega da ogni contatto con il COVID-19. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Shams Charania, infatti, Maxi Kleber dovrà andare in isolamento per un periodo di 10-14 giorni a causa della positività al Coronavirus.

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is entering isolation and will miss 10-to-14 days due to COVID-19 health and safety protocols, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2021

Il giocatore, verosimilmente, salterà le partite di Dallas contro NOLA, Charlotte, Milwaukee, Chicago e Toronto, mentre un suo possibile rientro potrebbe essere quello di giovedì 21 gennaio con i Mavericks impegnati con gli Indiana Pacers. Il campo d’allenamento dei texani, nel frattempo, è stato chiuso in queste ore a causa della seconda positività riscontrata negli ultimi 3 giorni. Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith e Josh Richardson si trovano ancora in quarantena a Denver.

La compagine guidata da Luka Doncic viene dalla vittoria nella scorsa notte contro Orlando, possedendo un record di 5-4 che vale la quinta posizione ad Ovest.

Leggi Anche

NBA, Kemba Walker torna ad allenarsi coi compagni

NBA, notte da sogno per Tyrese Maxey: 39 punti alla prima da titolare

NBA, nuovo record per LaMelo Ball