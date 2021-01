NBA, Kemba Walker torna ad allenarsi coi compagni

Dopo le pessime notizie in casa Celtics riguardo la positività di Jayson Tatum e il suo stop di almeno due settimane, i Boston Celtics possono consolarsi con un lieto rientro. Kemba Walker infatti non risente più del dolore al ginocchio sinistro che lo tenuto fermo negli ultimi mesi ed ha ricevuto il via libera per potersi allenare coi compagni.

l’All-Star potrà quindi a breve fare il suo esordio in questa stagione 2020-21 e dare il suo contributo alla causa verde proprio in previsione dell’assenza forzata di un Tatum in versione MVP.

Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, si presenta ottimista:

“Non penso sia molto lontano dal rientro. Lui si sente bene, è davvero in forma. Forse la sua miglior condizione da quando è qui. Speriamo di riaverlo il prima possibile, ma andremo con calma e non forzeremo i tempi”

Ricordiamo infatti che Kemba Walker aveva iniziato un percorso di rinforzo al ginocchio danneggiato all’inizio dello scorso ottobre, a seguito di un infortunio procuratosi alla vigilia della NBA Bubble di Orlando.

Un’ottima notizia per Boston, che in attesa del suo definitivo rientro dovrà cercare di difendere il suo attuale record (7-2), secondo migliore nella Eastern Conference dietro solamente ai 76ers dell’ex Doc Rivers.

