Durante la conferenza stampa pre-partita di ieri sera, Draymond Green ha parlato della nuova generazione di talenti ed “esperti online” che si stanno affacciando all’interno del mondo del basket. L’opinione dell’ala dei Golden State Warriors è molto chiara e considera i giovani d’oggi come estremamente acerbi dal punto di vista della conoscenza del gioco. Queste le parole di Draymond a riguardo:

“La gente pensa di sapere di cosa sta parlando, ma non lo sa davvero. Io mi godo il fatto di essere uno dei pochi di sapere come funziona il gioco del basket e di essere in una rara categoria di esperti. Come educarli? Prima ancora di imparare devi riconoscere di non sapere. È come per i tossicodipendenti: il primo passo verso la guarigione è ammettere di avere un problema, una dipendenza. Ecco, con i giocatori più giovani — le cosiddette Internet sensation — è la stessa cosa: pensano di conoscere la pallacanestro e invece non è così, e per arrivare a capire questo sport come prima cosa dovrebbe ammettere di non saperne davvero nulla. Ma non lo faranno mai, ed è per questo motivo che tante finiscono male”.