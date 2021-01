G League, da febbraio al via nella bolla di Orlando: modello NBA

Sciolte le riserve sulla stagione della G League, a lungo in dubbio causa pandemia, Si parte a febbraio, nella bolla di Disney World che ha rappresentato l’ancora di salvezza sportiva ed economica della NBA nel 2019-20. Le migliori otto squadre accederanno poi ai Playoff, che seguiranno la formula a eliminazione diretta. Ne dà conto Shams Charania, insider di The Athletic, su Twitter.

Official: The NBA G League will play its 2021 season in a bubble environment at Disney World near Orlando in February. The top eight teams will advance to single-elimination Playoff.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2021