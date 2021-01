La G League viene considerata la lega di sviluppo della NBA, utile per far crescere i giovani. Tuttavia, può essere usata anche da veterani in cerca di riscatto. È questo il caso di Jeremy Lin, Lance Stephenson e Michael Beasley. I tre non sono riusciti a trovare una squadra durante l’ultima free agency, ma hanno deciso di mettersi in gioco nella lega di sviluppo, sognando un ritorno in NBA. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Veteran NBA players Lance Stephenson and Michael Beasley have signed contracts to play in the NBA G League, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Stephenson and Beasley will be in the Draft on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Jeremy Lin ha firmato un contratto con i Santa Cruz Warriors, succursale dei Golden State Warriors di Curry. Il play 32enne non mette piede su un parquet NBA dalla stagione 2018-2019. Quell’anno iniziò giocando per gli Atlanta Hawks, salvo poi trasferirsi ai Toronto Raptors. Con la franchigia canadese vinse pure l’anello, diventando per la prima volta campione NBA.

Anche Lance Stephenson non gioca in NBA dal 2019. La sua ultima esperienza nella lega è stata con i Los Angeles Lakers. Lance arrivò a Los Angeles insieme a LeBron James, suo storico rivale. Nonostante la presenza del Re, la squadra mancò i Playoff. Anche per Michael Beasley l’ultima esperienza in NBA fu ai Lakers, nel 2019.

Tutti e tre i giocatori hanno giocato in CBA durante l’ultima stagione. Nella scorsa preseason Lin fu vicino alla firma con gli Warriors, ma il tutto saltò a causa del ritardo del nulla osta da parte della lega cinese.

