NBA, LiAngelo Ball giocherà nella bolla di Orlando in G League

Secondo Shams Charania di The Athletic, LiAngelo Ball ha firmato un contratto con una squadra di G League per giocare nella bolla del Wide World of Sport Complex vicino ad Orlando in Florida.

Ball ha partecipato al training camp dei Detroit Pistons, venendo però tagliato il 14 dicembre. Il fratello di Lonzo e LaMelo, nonostante fosse stato elogiato dal coach dei Pistons Dwane Casey, non è mai sceso in campo nelle partite di preseason.

Prima di unirsi ai Pistons, Ball ha passato la scorsa stagione con gli Oklahoma City Blue in G League. La bolla di Orlando ospiterà dalle 12 alle 15 partite di G League, che inizieranno ad inizio febbraio, con i playoff programmati per marzo.

Sono 18 le squadre che hanno scelto di scendere in campo in quel di Disney World. È probabile che Ball si unirà ai Grand Rapids Drive, franchigia affiliata ai Detroit Pistons. Tuttavia, i Drive sono una delle undici squadre che non ha ancora confermato la presenza ad Orlando, dunque non si sa per quale squadra Ball firmerà.

