Il sindaco di Seattle parla del possibile ritorno dei SuperSonics in NBA

Dopo anni di rumors e voci non concrete, ora Seattle sembra vedere una luce in fondo al tunnel per riavere una squadra all’interno della NBA. Secondo quanto riporta ESPN, il sindaco di Emerald City, Jenny Durkan, avrebbe discusso di un possibile ritorno dei SuperSonics con Adam Silver, commissioner della lega. Lo stesso Silver, in una conferenza stampa effettuata il mese scorso, ha chiarito come ci sia la possibilità di riprendere il progetto di espansione della lega, ma bisogna prima attendere la fine della pandemia che ha messo in ginocchio tutti quanti. Durkan, nel frattempo, avrebbe quindi ribadito al commissioner il desiderio della città di riavere una squadra.

Queste le parole del sindaco rilasciate ad una radio locale di Seattle:

“La notizia su una possibile espansione della NBA è ottima per la nostra città. E sono stato onesto con Silver. Sa che Seattle vuole essere in prima linea. Siamo in buona posizione per ottenere ciò che ci spetta. Ma rispetteremo ogni step e approvazione da parte del Board of Governors.”

Alcuni addetti ai lavori della lega hanno sottolineato che l’espansione sembra essere ancora lontana di qualche anno. L’ultima volta che l’NBA ha aperto le sue porte ad una squadra esterna, è stato nel 2004 con l’introduzione dei Charlotte Bobcats. La franchigia aveva poi disputato la sua prima partita due anni dopo l’annuncio ufficiale del suo ingresso nella lega.

In città è già partito il pronostico su chi potrà essere il proprietario della squadra. Per ora, il nome da evidenziare in giallo è quello di David Bonderman, proprietario di maggioranza dei Seattle Kraken di NHL e investitore di minoranza nei Boston Celtics. Al suo, si aggiunge anche quello di Chris Hansen, nativo di Seattle e gestore di un hedge fund sdi successo, il quale in passato aveva tentato di acquisire i Sacramento Kings e trasferirli a Seattle nel 2012. Sempre per la speranza di Durkan di riavere una squadra nella città smeraldo:

“Non c’è città in questo paese, meglio posizionata di noi per riavere quello che ci spetta.”

Leggi Anche

NBA, una positività al Covid in casa Sixers

Mercato NBA, Jeremy Lin, Lance Stephenson e Michael Beasley finiscono in G League

NBA, LeBron James commenta l’assalto al Congresso USA