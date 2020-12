NBA, Jayson Tatum e il game winner: “È difficile tirare contro Giannis”

Tra le tante sfide della seconda notte di NBA, la più interessante era forse quella tra i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics. Bucks e Celtics, due delle super potenze della Eastern Conference, sono tra le favorite per arrivare alle NBA Finals, e nel primo scontro ad avere la meglio sono stati Jayson Tatum e compagni. La stella di Boston in particolare ha portato i suoi alla vittoria grazie al game winner da tre punti con pochi secondi sul cronometro.

Wow, just wow. Tonight's @JetBlue Play of the Game was unbelievable. @jaytatum0 you did that 🤯 pic.twitter.com/MbhOg6fbW6

— Boston Celtics (@celtics) December 24, 2020