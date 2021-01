Mercato NBA, i Brooklyn Nets chiedono la Disabled Player Exception

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio dell’operazione al legamento crociato anteriore per Spencer Dinwiddie. Il giocatore dei Brooklyn Nets ora è atteso ad un lungo processo riabilitativo e, con tutta probabilità, non sarà a disposizione dei newyorchesi prima dell’inizio della prossima stagione. La franchigia si è quindi mossa per chiedere ufficialmente alla NBA la possibilità di sfruttare la Disabled Player Exception che garantisce di firmare un free agent fino ad un valore massimo di 5.7 milioni di dollari.

The Brooklyn Nets are expected to apply for a $5.7M Disabled Player Exception with the season-ending injury to Spencer Dinwiddie, sources tell ESPN. Once granted, Nets can use slot to acquire a player in final year of a deal. First, Nets would need to clear a roster spot.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021