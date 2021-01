NBA, Chicago Bulls: Hutchison e Satoransky positivi al COVID-19

Come tutti sappiamo, questa stagione(e non solo) sarà fortemente condizionata dal coronavirus. Nonostante i protocolli imposti dalla lega sembrino funzionare nella maggior parte dei casi, alcune franchigie stanno riscontrando comunque dei positivi. Tra queste, anche i Bulls si trovano ora a dover rinunciare a diversi giocatori, nello specifico Chandler Hutchison, Tomas Satoransky, Lauri Markkanen e Ryan Arcidiacono.

La positività di Hutchison ha infatti costretto gli altri tre giocatori a seguire la quarantena obbligatoria, secondo i protocolli di sicurezza NBA; in realtà, test successivi hanno confermato un secondo contagiato tra i tre, lo stesso Tomas Satoransky. K.C Johnson di NBC Sports Chicago, che ha riportato la notizia, ha inoltre riferito della positività di un membro dello staff Bulls, confermata dal coach Billy Donovan.

Teoricamente, questo non implica necessariamente che Satoransky e Hutchison si siano trasmessi il COVID-19 a vicenda, anche considerando la positività di Noah Vonleh avvenuta qualche settimana fa. Indipendentemente da questo, però, sembra che Chicago stia avendo qualche problema a garantire la sicurezza dei suoi giocatori.

A questo punto ai Bulls non resta che aspettare il ritorno dei propri giocatori, sperando di non essere colpiti da altri casi nelle prossime settimane. Da appassionati di basket, ovviamente, faremo tutti gli scongiuri per evitare ulteriori rinvii.

