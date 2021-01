NBA, Infortunio Doncic: contusione al quadricipite per lo sloveno

Luka Doncic non sta esattamente vivendo un inizio fenomenale, soprattutto rispetto alla stagione precedente. Nonostante una media di tutto rispetto (24.4 punti, 7.6 rimbalzi e 6.4 assist), infatti, il talento sloveno è sembrato (come lui stesso ha ammesso) fuori condizione e poco preciso offensivamente. Come se ciò non bastasse, la superstar dei Mavericks ha da poco rimediato una contusione al quadricipite sinistro, che non gli ha permesso di giocare nella sconfitta contro i Chicago Bulls.

I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma il giocatore è chiaramente in dubbio per il prossimo match contro gli Houston Rockets. Queste le parole del coach dei Mavs Rick Carlisle, riportate da ESPN:

Vedremo come si sente. Non crediamo sia un infortunio importante, ma vedremo come si sentirà prima della partita e decideremo se farlo giocare sarà una possibilità oppure no.

Fortunatamente, l’infortunio sembra tutto sommato lieve e non dovrebbe tenere la star ai box per troppo tempo.

La situazione dei Mavs è però alquanto sgradevole: la squadra continua infatti a mostrare una certa dipendenza dallo stesso Doncic, che non può che essere un segnale negativo in vista dei Playoff. Inoltre, anche se la stagione è appena iniziata, il record 2-4 è al momento tra i peggiori nella Western Conference.

Non è il caso di andare nel panico, ma se i Mavericks vogliono considerarsi una vera contender serviranno degli aggiustamenti.

