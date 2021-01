NBA, Stephen Curry e Tobias Harris nominati “Player of the Week”

Come ogni lunedì, la NBA ha svelato i nomi dei due giocatori della settimana. Ad Est è Tobias Harris, ad Ovest Stephen Curry. Autore di 62 punti la scorsa notte, Stephen Curry ha permesso agli Warriors di vincere nettamente contro Portland e di conquistare 2 W nelle ultime 3. Nell’ultima settimana il play di Golden State ha viaggiato con una media di 39.7 punti – tirando con il 52.9% dal campo di cui il 45.9% da 3 punti – 6 rimbalzi, 5 assist, ma anche 4.7 palle perse. È la quindicesima volta nella sua carriera che viene nominato giocatore della settimana.

NBA Players of the Week for Week 2.

West: @StephenCurry30 (@warriors)

East: @tobias31 (@sixers) pic.twitter.com/c5piUHW2jg

— NBA (@NBA) January 4, 2021